Autobahnverkehr Lastwagen brennt: A7 in Richtung Norden gesperrt Von dpa | 31.08.2023, 08:01 Uhr

Wegen eines brennenden Lastwagens ist die Autobahn 7 bei Marmstorf seit Mittwochabend in Richtung Norden voll gesperrt. „Die Löscharbeiten haben bis gegen 7.00 Uhr angedauert“, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen in Hamburg. Nun sollen der Rest des Sattelaufliegers geborgen und der Asphalt der A7 am Brandort begutachtet werden. „Dann kann die Autobahn wieder freigegeben werden.“