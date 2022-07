Ute Leidig (Bündnis 90/Die Grünen) spricht. Foto: Tom Weller/dpa/Archivbild FOTO: Tom Weller up-down up-down Gesellschaft Länder: Abtreibung nach Online-Beratung rechtssicher machen Von dpa | 01.07.2022, 05:46 Uhr

Immer mehr Menschen nehmen Telemedizin in Anspruch. Auch Frauen, die ihre Schwangerschaft selbst per Medikament abbrechen wollen. Ist das in Ordnung? Die Länder wollen diese rechtliche Grauzone nun aufhellen.