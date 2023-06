Erneuerung der Start- und Landebahn Foto: Christian Charisius/dpa up-down up-down Hamburger Flughafen Landebahn wird erneuert: Vierwöchige Pistensperrung Von dpa | 06.06.2023, 13:25 Uhr

Seit einer Woche wird die oberste Deckschicht der Start- und Landebahn Niendorf/Langenhorn am Hamburger Flughafen erneuert. Die Bauarbeiten laufen nach Plan und werden voraussichtlich bis zum 28. Juni andauern, teilte der Flughafen am Dienstag mit. Während dieser Zeit starten und landen alle Flüge über Norderstedt und Alsterdorf. Die Maßnahme sei notwendig, um die zum Teil schon über 60 Jahre alte Start- und Landebahn stets in einem guten Zustand zu halten.