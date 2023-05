Feuerwehr Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Brand Lagehallen-Brand in Hamburg-Wandsbek Von dpa | 14.05.2023, 10:07 Uhr

In der Nacht zu Sonntag ist in Hamburg-Wandsbek eine Lagerhalle in einem Gewerbepark in Brand geraten. Laut Feuerwehrinformationen von Sonntag dauerten die Löscharbeiten von Mitternacht bis kurz vor sechs Uhr in der Früh an. In der über 300 Quadratmeter großen Lagerhalle sollen Fahrzeuge gestanden haben. Die Höhe des Sachschadens war zunächst unbekannt. Verletzt wurde bei dem Brand niemand und es bestand laut Informationen der Polizei von Sonntag keine Gefahr für die Bevölkerung. Die Feuerwehr Hamburg war mit zwei Löschzügen und rund 50 Einsatzkräften vor Ort. Eine Brandermittlung soll nun feststellen, wie es zu dem Brand im Stadtteil Sasel kommen konnte.