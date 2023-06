Der Laubbläser des Nachbarns hatte ihn so sehr gestört, dass ein Mann mehrmals in die Luft schoss. Foto: Roland Weihrauch up-down up-down Polizei-Großeinsatz in Hamburg Ärger über Laubbläser: Mann schießt mehrfach in die Luft Von dpa | 28.06.2023, 11:22 Uhr

In Hamburg hat ein 47-Jähriger mehrfach in die Luft geschossen, weil er sich über den Lärm eines Laubbläsers geärgert hat. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an.