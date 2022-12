Galerie-Inhaberin Heike Baltruweit (links) mit Kunde Thomas Prignitz. Foto: Heike Baltruweit up-down up-down Besondere Hilfsaktion in Hamburg Kunst für Obdachlose: Tausche Schlafsack gegen Gemälde Von Rainer Kreuzer | 20.12.2022, 11:51 Uhr

„Horizont in Bronze 01“ heißt eines der Bilder. Acryl auf Leinwand. Wer das Kunstwerk der Malerin Heike Kirsch erwerben will, muss zwei winterfeste Schlafsäcke auf die Ladentheke stellen. Sie sollen noch vor Weihnachten an bedürftige Obdachlose verschenkt werden.