Personalien Kunsch übernimmt Vorsitz der Geschäftsführung am Airport Von dpa | 11.08.2023, 15:27 Uhr Neuer Vorsitzender der Geschäftsführung am Airport Hamburg Foto: Oliver Sorg/Flughafen Hamburg/dpa

Der bisherige Geschäftsführer des Hamburger Flughafens, Christian Kunsch, rückt Anfang kommenden Jahres an die Spitze der Unternehmensleitung. Er übernehme am 1. Januar den Vorsitz der Geschäftsführung von Michael Eggenschwiler, der nach mehr als 20 Jahren Ende 2023 in den Ruhestand gehe, teilte der Flughafen am Freitag mit. Neu in das Gremium berufen werde die bisherige Geschäftsführerin der Mainzer Verkehrsgesellschaft, Berit Schmitz. Sie trete ihr Amt spätestens zum 1. April an. Der Flughafen Hamburg ist der größte Airport im Norden und der fünftgrößte in Deutschland.