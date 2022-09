Kulturfarbik Kampnagel Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild up-down up-down Hamburg Kulturzentrum Kampnagel feiert 40-jähriges Jubiläum Von dpa | 16.09.2022, 14:31 Uhr

Mit einem dreiwöchigen Jubiläumsfestival feiert das Hamburger Kulturzentrum Kampnagel von Ende September bis zum 15. Oktober sein 40-jähriges Bestehen. „Wir erinnern uns gemeinsam an Vergangenes, spüren dem aktuellen Zeitgeist nach und wagen den Blick in die Zukunft“, sagte Intendantin Amelie Deuflhard am Freitag in Hamburg. Eröffnet wird das Festival mit der Uraufführung von „Inauguration now“ von Mable Preach. Der Abend ist um die Zukunftsvision herum inszeniert, dass die Hamburger Regisseurin 2027 als erste Intendantin of Color die Kampnagel-Leitung von Amelie Deuflhard übernimmt, hieß es.