Alter und neuer Hauptdarsteller: Markus Schöttl spielt Harry Potter. Foto: Manuel Harlan up-down up-down Am 19. Februar im Mehr! Theater Vor Premiere in Hamburg: Das ist alles neu beim gekürzten „Harry Potter“ Von Dagmar Leischow | 12.02.2023, 06:00 Uhr

Kürzer, kompakter: Am 19. Februar feiert die Neufassung von „Harry Potter und das verwunschene Kind“ in Hamburg Premiere. Wie geht der Hauptdarsteller die neue Herausforderung an?