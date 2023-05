Entenhausen auf See: An Bord der „Disney Dream“ ist das Programm auf Familien abgestimmt. Foto: Disney Cruise Lines up-down up-down „Disney Dream“ Disney-Kreuzfahrtschiff nimmt 2024 erstmals Kurs auf den Hamburger Hafen Von Guido Behsen | 02.05.2023, 18:01 Uhr

Hamburg will sich als touristische Marke in den USA stärker positionieren. Ein Schritt in diese Richtung dürfte der Besuch der „Disney Dream“ im kommenden Jahr sein.