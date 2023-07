Unruhen in Frankreich Foto: Lewis Joly/AP/Archivbild up-down up-down Bürgerschaft Krawalle in Frankreich beschäftigen Bürgerschaft Von dpa | 05.07.2023, 01:47 Uhr

Die schweren Ausschreitungen in mehreren französischen Städten beschäftigen heute (13.30 Uhr) auch die Hamburgische Bürgerschaft in ihrer letzten Sitzung vor der Sommerpause. Die AfD-Fraktion hat das Thema für die Aktuelle Stunde angemeldet und fordert angesichts „bürgerkriegsähnlicher Zustände in Frankreich“ für Hamburg eine „Zeitenwende in der Migrations- und Integrationspolitik“.