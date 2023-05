Sängerin Céline Dion Foto: Ian West/PA Wire/dpa up-down up-down Musik Krankheit: Céline Dion sagt Europa-Termine ihrer Tour ab Von dpa | 26.05.2023, 15:50 Uhr

Die kanadische Sängerin Céline Dion (55) hat aus gesundheitlichen Gründen alle Termine ihrer „Courage World Tour“ in Europa abgesagt. „Es tut mir so leid, euch alle schon wieder enttäuschen zu müssen“, schrieb Dion am Freitag beim Kurznachrichtendienst Twitter. „Aber auch wenn es mein Herz zerbricht, ist es am besten, wenn wir alles absagen, bis ich wieder bereit bin, auf der Bühne zu stehen. Ich gebe nicht auf und kann es nicht abwarten, euch wieder zu sehen.“