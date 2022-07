ARCHIV - Ein Bücherstapel liegt in einer Buchhandlung auf dem Tisch. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa/Symbolbild FOTO: Frank Rumpenhorst up-down up-down Literatur Körber-Stiftung verschenkt 10.000 ukrainische Kinderbücher Von dpa | 04.07.2022, 14:28 Uhr

Ein Stück Heimat in Buchform: Unter der Schirmherrschaft der First Lady der Ukraine, Olena Selenska, und in Kooperation mit dem Ukrainischen Buch-Institut verschenkt die Hamburger Körber-Stiftung 10.000 ukrainische Kinderbücher in Norddeutschland. Das Projekt „Books without borders“ soll Schutzsuchenden den Zugang zu vertrauten Büchern aus ihrer Heimat ermöglichen, teilte die Stiftung am Montag in Hamburg mit.