Musik Konzert zum 80. Geburtstag von George Harrison Von dpa | 06.04.2023, 07:40 Uhr

Gerade spielte Musikerin Stefanie Hempel noch für den britischen König Charles III., schon gibt es die nächste Beatles-Show mit ihrer Band The Silver Spoons: Unter dem Motto „Celebrating George!“ feiert die Band mit zahlreichen musikalischen Gästen am Ostersonntag (9. April) in der Hamburger Fabrik den 80. Geburtstag George Harrisons (1943-2001). Mit dabei sind Musiker wie Heinz-Rudolf Kunze, Inga Rumpf, Annett Louisan, Gustav Peter Wöhler, Stoppok und Abi Wallenstein.