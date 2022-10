Konzert von "The Cure" Foto: Daniel Bockwoldt/dpa up-down up-down Musik Konzert: Rockband The Cure spielt vor über 13.000 Fans Von dpa | 17.10.2022, 05:40 Uhr

Die britische Rock-Wave-Band The Cure hat am Sonntagabend in Hamburg zum Auftakt ihrer Deutschland-Konzertreihe vor über 13.000 Fans gespielt. In der ausverkauften Barclays-Arena gaben die Rocker um ihren legendären Frontmann Robert Smith über zwei Stunden lang die größten Hits ihrer mehr als vier Jahrzehnte umspannenden Karriere zum Besten. Neben den Klassikern wie „Friday I'm in Love“ oder „Boys don't Cry“ konnten sich die Fans dabei auch über drei neue Songs aus dem schon Anfang des Jahres angekündigten Album „Songs of a Lost World“ freuen.