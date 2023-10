Bei einer mehrstündigen Waffenkontrolle im und um den Hamburger Hauptbahnhof haben Beamte von Polizei und Bundespolizei keine Schusswaffen, dafür aber mehrere Messer sichergestellt. So seien zwischen Mittwochnachmittag und -abend bei den etwa 200 kontrollierten Menschen vier Messer und zwei Pfeffersprays gefunden worden, wie Bundespolizei und Polizei am Donnerstag mitteilten. Zudem wurden 32 Strafanzeigen geschrieben, in den meisten Fällen wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln. In 56 Fällen seien Platzverweise oder Aufenthaltsverbote erteilt worden.



Für die Kontrollen waren rund 70 Männer und Frauen im Einsatz. In Hamburg gilt seit dem 1. Oktober im sowie rund um den Hauptbahnhof ein dauerhaftes Verbot von Waffen. Der Hamburger Hauptbahnhof gilt mit rund 500.000 Besucherinnen und Besuchern täglich als der meistfrequentierte Bahnhof Deutschlands.