Peter Tschentscher Foto: Jonas Walzberg/dpa Senat Konsequentes Vorgehen gegen Airport-Kleber gefordert Von dpa | 13.07.2023, 16:47 Uhr

Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher hat eine konsequente Bestrafung der Flughafen-Blockierer gefordert. „Es handelt sich um Straftaten, die von der Justiz konsequent sanktioniert werden müssen“, sagte der SPD-Politiker am Donnerstag. Für den Protest der Klima-Aktivisten, die sich am Morgen auf dem Rollfeld des Hamburger Flughafens festgeklebt und diesen so über Stunden lahmgelegt hatten, habe er kein Verständnis. „Die Aktionen der Letzten Generation richten großen Schaden an und spalten die Gesellschaft.“