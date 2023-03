Nach dem Amoklauf in Hamburg Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild up-down up-down Rathaus Kondolenzbuch für Opfer der Amoktat bei Jehovas Zeugen Von dpa | 17.03.2023, 15:51 Uhr

Einen Tag vor dem ökumenischen Gottesdienst für die Opfer der Amoktat von Hamburg können Bürgerinnen und Bürger bereits am Sonnabend ihre Anteilnahme zum Ausdruck bringen. Im Rathaus werde für eine Woche ein Kondolenzbuch ausliegen, in das sich Interessierte jeweils in der Zeit zwischen 10.00 und 18.00 Uhr eintragen könnten, teilte der Hamburger Senat am Freitag mit. Das Buch werde dann zu gegebener Zeit den Angehörigen der Opfer übergeben.