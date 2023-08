Krankheitsübertragung Kommt die Tigermücke per Schiff? Fallen im Hafen aufgestellt Von dpa | 07.08.2023, 17:12 Uhr Tigermücke Foto: Helmut Fricke/dpa up-down up-down

Wissenschaftler wollen im Hamburger Hafen exotische Mücken fangen. An vier strategischen Punkten seien Anfang August Fallen aufgestellt worden, teilten das städtische Institut für Hygiene und Umwelt und das Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin am Montag mit. Die Wissenschaftler wollen frühzeitig erkennen, ob sich die Asiatische Tigermücke (aedes albopictus) an der Elbe ausbreitet, um rechtzeitig Gegenmaßnahmen ergreifen zu können. Das aus den Tropen stammende Insekt kann eine Reihe gefährlicher Krankheitserreger wie das Dengue- und Chikungunya-Virus übertragen.