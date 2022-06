ARCHIV - Ein Einsatzwagen der Polizei steht vor einer Dienststelle. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild FOTO: Friso Gentsch Hamburg-Moorburg Kollision von Motorrad mit Auto: Mann wird schwer verletzt Von dpa | 12.06.2022, 13:45 Uhr

Bei einem Unfall in Hamburg-Moorburg ist ein 56-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden. Am Samstagnachmittag fuhr er über eine Kreuzung, als ihn ein linksabbiegendes Auto anfuhr, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Bei der Kollision wurde der 56-Jährige von seinem Motorrad geschleudert und erlitt einen Beckenbruch. Warum der 61-jährige Autofahrer dem Motorrad die Vorfahrt genommen habe, werde noch ermittelt.