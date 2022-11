Strafgesetzbuch und der Strafprozessordnung Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild up-down up-down Prozess Kokain-Schmuggel: Urteil gegen zwei Angeklagte erwartet Von dpa | 09.11.2022, 04:47 Uhr

Im Zusammenhang mit dem Schmuggel großer Kokain-Mengen in Containern aus Südamerika will das Landgericht Hamburg heute das Urteil gegen zwei Angeklagte verkünden. Die beiden Männer im Alter von 35 und 36 Jahren sollen zusammen mit Komplizen 2019 und 2020 den Transport von mehr als zwei Tonnen Kokain, Marihuana und Amphetaminen in den Hamburger Hafen organisiert und überwacht haben. Die Drogen waren laut Anklage versteckt in Wartungsklappen und doppelten Böden von Kühlcontainern, die unter anderem mit Bananen, Reis und Brokkoli beladen waren.