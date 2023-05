Kohlmeise Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dp up-down up-down Hamburgs Gärten Kohlmeise ist der am häufigsten gemeldete Vogel Von dpa | 26.05.2023, 14:58 Uhr

Die Kohlmeise ist laut einer Zählung der häufigste Vogel in Gärten in Hamburg. Dies zeigt das Ergebnis der Zählaktion „Stunde der Gartenvögel“, wie der Naturschutzbund NABU am Freitag mitteilte. Die Kohlmeise habe es mit knapp drei gezählten Vögeln pro Garten in Hamburg, wie bereits im vergangenen Jahr, auf den ersten Platz geschafft.