Feuerwehr Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/Z up-down up-down Notfälle Kohleofen in Wohnung löst Alarm aus: 18 Menschen evakuiert Von dpa | 18.12.2022, 14:34 Uhr

Ein offenkundig unsachgemäß betriebener Kohleofen in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) hat am Samstagabend für einen Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungskräften gesorgt. Das gesamte Gebäude wurde evakuiert, teilte der Kreisfeuerwehrverband Segeberg am Sonntag mit. 18 Bewohner wurden den Angaben zufolge auf Kohlenmonoxidvergiftung untersucht, vier von ihnen seien zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht worden. Kohlenmonoxid ist ein geruchs- und farbloses Atemgift.