Ermittlungen Körperverletzung: Verdacht gegen Hamburger Polizisten Von dpa | 02.05.2023, 12:01 Uhr

Im Zusammenhang mit einem Polizeieinsatz am U-Bahnhof Schlump, bei dem am Montagabend ein Demonstrant schwer verletzt worden war, wird gegen einen Hamburger Beamten ermittelt. Es bestehe der Verdacht auf Körperverletzung im Amt, sagte ein Sprecher der Innenbehörde am Dienstag. Zuständig sei das Dezernat Interne Ermittlungen. Der Zwischenfall ereignete sich zum Ende der ansonsten weitgehend friedlich verlaufenen 1. Mai-Demonstrationen linker und linksextremer Gruppen in Hamburg.