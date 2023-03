Polizeiabsperrung Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down Hamburg Königlicher Besuch: Polizei weist auf Straßensperrungen hin Von dpa | 30.03.2023, 17:25 Uhr

Royals gucken oder die Innenstadt meiden. Die Hamburger Polizei hat vor dem königlichen Besuch in der Hansestadt noch einmal auf Verkehrsbehinderungen ab Freitagmittag hingewiesen. In der Hamburger Innenstadt werde es aufgrund des Staatsbesuchs des britischen Königs Charles und seiner Frau Camilla zu Verkehrsbehinderungen wegen Straßensperrungen kommen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Besucherinnen und Besuchern der betroffenen Bereiche wird dringend empfohlen, mit U-Bahn oder S-Bahn anzureisen. Allen Übrigen werde empfohlen, die betroffenen Zonen weiträumig zu umfahren.