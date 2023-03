König Charles III. und Königsgemahlin Camilla Foto: Dominic Lipinski/PA Wire/dpa/Arc up-down up-down Auslandsreise König Charles III. und Queen Camilla am 31. März in Hamburg Von dpa | 03.03.2023, 14:55 Uhr

König Charles III. und Queen Camilla werden im Rahmen ihrer ersten Auslandsreise als neues Königspaar am 31. März Hamburg besuchen. Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) wird das Königspaar im Rathaus zu einem Eintrag in das Goldene Buch der Stadt empfangen, teilte die Senatspressestelle am Freitag mit. Auf Einladung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besucht König Charles III. zusammen mit Königin-Gemahlin Camilla und einer Delegation vom 29. März bis 31. März die Bundesrepublik Deutschland. Weitere Stationen des Staatsbesuchs neben Hamburg sind Berlin und Brandenburg.