König Charles III. Foto: Victoria Jones/PA Wire/dpa up-down up-down Monarchie König Charles III. reist Ende März nach Berlin und Hamburg Von dpa | 03.03.2023, 13:29 Uhr

Hoher Besuch kündigt sich an: Der neue britische König will auf seiner ersten Auslandsreise in seiner neuen Rolle auch Deutschland einen Besuch abstatten. Doch die Bundesrepublik wird nicht die erste Station seiner Reise sein.