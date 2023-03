König Charles III. Foto: Kirsty Wigglesworth/AP Pool/dpa up-down up-down Adel König Charles III. auf Hafenfahrt in Hamburg Von dpa | 23.03.2023, 15:56 Uhr

Etwa eine Woche vor dem Staatsbesuch von König Charles III. und Königin-Gemahlin Camilla in Berlin und Hamburg hat das Bundespräsidialamt Details der Reise bekanntgegeben. Demnach wird der König nach einem zweitägigen Besuch in Berlin am kommenden Freitag (31.3) von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und dessen Frau Elke Büdenbender nach Hamburg begleitet. Hier wird es nach einem Besuch des Denkmals „Kindertransport - Der letzte Abschied“ in der Nähe des Dammtorbahnhofs eine gemeinsame Kranzniederlegung am Mahnmal St. Nikolai geben. Die ehemalige Hauptkirche St. Nikolai wurde während britischer und amerikanischer Luftangriffe auf Hamburg 1943 zerstört.