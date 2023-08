Verkehr Köhlbrandbrücke wegen Wartungsarbeiten gesperrt Von dpa | 29.08.2023, 10:48 Uhr Baustellenschild Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down

Die für den Hafen wichtige Köhlbrandbrücke ist von Freitagabend bis Montagmorgen wegen Reparatur- und Wartungsarbeiten vollständig gesperrt. Die Sperre beginne am Freitag um 22.00 Uhr und ende am Montag um 5.00 Uhr, teilte die Hamburg Port Authority (HPA) am Dienstag mit. Eine Umleitung werde eingerichtet.