Polizeiabsperrung Foto: Sebastian Kahnert/dpa/Symbolbild up-down up-down Ermittlungen Knochenfund in Solingen führt zu Hamburger Vermisstenfall Von dpa | 27.06.2023, 14:44 Uhr

Mehr als 30 Jahre nach einer Vermisstenmeldung zu einer 25-jährigen Frau in Hamburg hat der Fund eines Knochenteils in Nordrhein-Westfalen neue Ermittlungsansätze ergeben. Das Fragment eines Oberschenkelknochens sei 2019 von einem Zeugen in Solingen gefunden worden, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wuppertal am Dienstag. Mit Hilfe einer neuen Analyse habe sich ein DNA-Treffer und ein Bezug zu dem Hamburger Vermisstenfall ergeben.