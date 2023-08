Demonstrationen Klimastreik mit 250 Teilnehmern in Lüneburg Von dpa | 11.08.2023, 16:11 Uhr Klimabewegung Fridays for Future in Lüneburg Foto: Georg Wendt/dpa up-down up-down

Etwa 250 Anhänger der Klimabewegung Fridays for Future haben am Freitag in Lüneburg für einen Neubau der Bahnstrecke Hamburg-Hannover demonstriert. Zu dem Protest kamen nach Angaben der Organisatoren Aktivisten aus ganz Deutschland, die anlässlich eines bundesweiten Fridays-for-Future-Kongresses nach Lüneburg gereist waren.