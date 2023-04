Klimaaktivisten blockieren Elbtunnel Foto: Daniel Bockwoldt/dpa up-down up-down Verkehr Klimaproteste führen zu langen Staus vor Elbquerungen Von dpa | 06.04.2023, 11:24 Uhr

Klimaproteste der Gruppe Letzte Generation haben am Donnerstag zu langen Staus vor dem Hamburger Elbtunnel auf der A7, an den Elbbrücken und auf der A1 geführt. Die Polizei sperrte zwei von drei verfügbaren Röhren des Elbtunnels, wie die Verkehrsleitzentrale erklärte. Der Verkehr in Richtung Flensburg/Kiel staute sich ab dem Dreieck Hamburg-Südwest auf rund zehn Kilometern. In Richtung Süden (Hannover) waren nur zwei von drei Spuren durch den Elbtunnel frei, weil die dritte Spur im Gegenverkehr durch die mittlere gesperrte Röhre verläuft. Darum stockte der Verkehr ab dem Dreieck Hamburg-Nordwest in Richtung Hannover.