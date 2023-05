Digital-Messe OMR 2023 Foto: Marcus Brandt/dpa up-down up-down Messen Klimaaktivistin Neubauer bei Digitalmesse OMR Von dpa | 10.05.2023, 16:25 Uhr

Die Klimaaktivistin Luisa Neubauer (27) hat auf der Digital- und Medienmesse OMR in Hamburg viele Unternehmen für die ihrer Meinung nach schlechte Umsetzung von Klimastrategien kritisiert. „Ja, die Firmen haben alle Klimaziele. Aber vier von fünf Firmen haben nicht den Hauch eines Planes, diese Ziele einzuhalten“, sagte Neubauer am Mittwoch in den Hamburger Messehallen. Sie appellierte daher an die Besucherinnen und Besucher des Festivals, bei Firmen, die sich grüner geben als sie am Ende sind, einfach zu kündigen. „Macht da nicht mehr mit. Kündigt!“ Die Hamburgerin ist eines der deutschen Gesichter der Klimabewegung Fridays for Future.