Ein zwei Jahre altes Mädchen ist in einer Wohnung in Hamburg-Rahlstedt von einem Hund angegriffen und lebensgefährlich verletzt worden. Anwohner eines Mehrfamilienhauses hatten am Pfingstmontag Hilfeschreie aus einer Wohnung gehört und die Polizei informiert, wie die Ermittler am Dienstag mitteilten. In der Wohnung trafen die Beamten die Mutter und die Großmutter des Mädchens an, die versuchten den Beiß-Angriff auf das Kleinkind zu stoppen. Mit Hilfe der Polizei gelang des den Frauen, das Kind von dem aggressiven Tier zu befreien.