Brand Kita wegen Feuer in Dachgeschoss in Mehrfamilienhaus geräumt Von dpa | 25.08.2023, 14:51 Uhr

Wegen eines Feuers im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Nähe der Hamburger Außenalster ist am Freitag eine Kindertagesstätte geräumt worden. Die Feuerwehr habe die Kinder schnell hinter das Gebäude geführt und in Sicherheit gebracht, sagte ein Feuerwehrsprecher am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Darüber hinaus seien ersten Erkenntnissen zufolge keine Menschen mehr in dem Haus gewesen. Das sechsstöckige Wohn- und Geschäftsgebäude habe zum Zeitpunkt des Feuers - abgesehen von der Kita im Erdgeschoss - leer gestanden, hieß es weiter.