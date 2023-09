Hamburg Kirchen öffnen Türen für die „Nacht der Kirchen“ Von dpa | 15.09.2023, 17:35 Uhr | Update vor 2 Std. Kirche Foto: Nicolas Armer/dpa/Symbolbild up-down up-down

Zum 20. Mal laden rund 90 Kirchen in Hamburg am Sonnabend (19.00 Uhr bis Mitternacht) zur „Nacht der Kirchen“ ein. Eröffnet wird das größte ökumenische Fest im Norden auf der NDR-Bühne in der Mönckebergstraße unter anderem mit Bischöfin Kirsten Fehrs, Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und Erzbischof Stefan Heße. Alle sind willkommen, die Vielfalt des kirchlichen Lebens in Hamburg kennenzulernen. Die Besucher erwartet neben Gospel-Chören auch Pop, Rock und klassische Musik, Comedy, Literatur und Theater sowie Stadtführungen und Barkassenfahrten. Alle Veranstaltungen sind auch in der App „Kirchennacht“ verzeichnet.