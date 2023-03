Gedenkgottesdienst Foto: Marcus Brandt/dpa/Pool/dpa/Archivbild up-down up-down Kirche Kerzenzeremonie und Lilien: Kirchen gedenken Amoktat-Opfern Von dpa | 19.03.2023, 17:50 Uhr

Eine feierliche Kerzenzeremonie, viele gute Wünsche für die Betroffenen und die Einsatzkräfte und Worte der Hoffnung. Ein glaubensübergreifendes Gedenken der Kirchen in Hamburg hat am Sonntag nicht nur die Toten des Amoklaufes in den Fokus genommen.