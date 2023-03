Polizei Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down Zeugensuche Kiosk-Überfall mit Gaspistole in Hamburg-Bergedorf Von dpa | 06.03.2023, 11:19 Uhr

Ein Unbekannter hat in Hamburg-Bergedorf einen Kiosk überfallen und mutmaßlich mit einer Gaspistole auf den Angestellten des Kiosks geschossen. Die Tat ereignete sich am Sonntagvormittag, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Täter habe sich zunächst einige Minuten im Kiosk aufgehalten, bevor er den 63-jährigen Angestellten mit einer Schusswaffe bedrohte. Als der Angestellte versucht habe, dem Täter die Waffe abzunehmen, schoss dieser ihm nach Polizeiangaben Angaben ins Gesicht. Anschließend sei der Täter ohne Beute geflüchtet. Die 63-Jährige kam mit Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei sucht nach Zeugen.