Das RS-Virus ist gefährlich für Kleinkinder, Babys und Vorerkrankte. Foto: imago stock&people up-down up-down Kinderstationen voll Dramatischer Bettenmangel wegen RS-Virus: Hamburg bittet MV um Behandlung von erkrankten Kindern Von dpa | 01.12.2022, 13:37 Uhr

Aufgrund des Bettenmangels in Kinderkliniken der Hansestadt erhalten die Kollegen in Schwerin täglich Anfragen aus Hamburg zur Übernahme der meist sehr jungen Patienten, die schwer am RS-Virus erkrankt sind. Doch auch in Schwerin und SH gibt es fast keine Kapazitäten mehr.