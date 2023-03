Die Puppenspielerinnen Charlie Kaiser (li., Handspielerin) und Iris Schleuss (Kopf und Stimme) mit der Puppe Elin im Studio Hamburg. Foto: Georg Wendt/dpa up-down up-down Puppe im Rollstuhl Kinderserie „Sesamstraße“ hat eine neue Bewohnerin: Elin Von Nadine Wenzlick | 19.03.2023, 17:45 Uhr

Die neue Puppe wird in der 50. Staffel in der Kinderkultserie zu sehen sein. Mit Elin zieht zum ersten Mal ein Charakter mit einer Behinderung in die Sesamstraße ein.