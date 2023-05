Justitia Foto: Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild up-down up-down Hamburg Kind stirbt nach Routine-Operation: Urteil erwartet Von dpa | 09.05.2023, 02:03 Uhr

Im Prozess um den Tod eines Neunjährigen nach einer Routine-Operation will das Landgericht Hamburg am heutigen Dienstag (9.00 Uhr) sein Urteil verkünden. Der Junge war 2007 an der Nase operiert worden, um seine Atmung zu verbessern. Im Aufwachraum kam es zu Komplikationen, der Neunjährige starb eine Woche später.