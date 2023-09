Freizeit Kiez-Musical „Heiße Ecke“ feiert 20. Geburtstag Von dpa | 11.09.2023, 06:32 Uhr | Update vor 1 Std. Kiez-Musical «Heiße Ecke» feiert 20. Geburtstag Foto: Markus Scholz/dpa up-down up-down

Mit mehr als 2,8 Millionen Zuschauern und knapp 5200 Vorstellungen ist die „Heiße Ecke“ mittlerweile das erfolgreichste deutsche Musical: Keine andere deutsche Eigenproduktion wurde länger am Stück gespielt. Mit Bierempfang und Currywurst soll das runde Jubiläum am Wochenende (16./17. September) und einer Gala am 18. September gefeiert werden. „Hier wird auf liebevolle Weise das Kiez-Leben dargestellt, und zwar so, wie es wirklich ist“, erklärt Kathi Damerow, die von Anfang an die Imbissverkäuferin Margot spielt, das Erfolgsrezept des Musicals.