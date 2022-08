ARCHIV - Vitali Klitschko und seine Ehefrau Natalia Klitschko bei einem Empfang zum Eurovision Song Contest (ESC) in der Deutschen Botschaft. Foto: picture alliance/Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild FOTO: Julian Stratenschulte up-down up-down Interview Kiews Bürgermeister Klitschko: Scheidung von Ehefrau Natalia Von dpa | 16.08.2022, 14:46 Uhr

Der Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt Kiew, Vitali Klitschko, und seine in Deutschland lebende Frau Natalia wollen sich scheiden lassen. „Das ist der Wunsch beider Seiten“, sagte der 51-Jährige der ukrainischen Internetseite „Babel“ in einem am Montag veröffentlichten Interview. Seine Noch-Ehefrau (48), die bereits vor Jahren nach Hamburg gezogen ist, und er hätten aber weiterhin eine gute Beziehung und achteten einander, betonte Klitschko.