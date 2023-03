Vitali Klitschko Foto: Kay Nietfeld/dpa/Archivbild up-down up-down Krieg in der Ukraine Kiews Bürgermeister Klitschko in Hamburg erwartet Von dpa | 31.03.2023, 10:40 Uhr

Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko will zum annähernd ersten Jahrestag des „Pakts für Solidarität und Zukunft“ zwischen Hamburg und der ukrainischen Hauptstadt in die Hansestadt reisen. Er werde am Montagvormittag zu einem Gespräch mit Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) im Rathaus erwartet, teilte die Senatskanzlei am Freitag mit. Themen seien die aktuelle Lage in Kiew und der Ukraine nach dem russischen Überfall sowie die weitere Zusammenarbeit im „Pakt für Solidarität und Zukunft“.