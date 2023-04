Vitali Klitschko Foto: Marcus Brandt/dpa up-down up-down Ukraine-Krieg Kiews Bürgermeister Klitschko: Gespräch im Hamburger Rathaus Von dpa | 03.04.2023, 10:35 Uhr

Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko ist zum annähernd ersten Jahrestag des „Pakts für Solidarität und Zukunft“ zwischen Hamburg und der ukrainischen Hauptstadt in die Hansestadt gereist. Er traf sich am Montag im Rathaus mit Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD). Begleitet wurde er von seinem Bruder Wladimir Klitschko. In dem etwa 45-minütigen Gespräch wollten Vitali Klitschko und Tschentscher über die aktuelle Lage in Kiew und der Ukraine nach dem russischen Überfall sowie die weitere Zusammenarbeit im „Pakt für Solidarität und Zukunft“ sprechen.