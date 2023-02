Hamburgs Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) Foto: Marcus Brandt/dpa/Archivbild up-down up-down Umwelt Kerstan: 50 PFAS-belastete Flächen in Hamburg bekannt Von dpa | 23.02.2023, 17:58 Uhr

In Hamburg sind laut Umweltsenator Jens Kerstan 50 mit sogenannten Ewigkeitschemikalien PFAS verunreinigte Flächen bekannt. „Nach unserem Kenntnisstand besteht keine unmittelbare Gefahr für die Bevölkerung“, sagte der Grünen-Politiker am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. „Bei diesen Chemikalien müssen wir aber vor allem die Langzeitfolgen im Blick behalten, da bleiben wir am Ball“, versprach er.