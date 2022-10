Foto: blaulicht-news.de Obdachlose im Haus vermutet Kellerbrand in vermeintlich unbewohntem Haus sorgt für Großeinsatz in Hamburg-Schnelsen Von blaulicht-news.de | 25.10.2022, 07:22 Uhr

Schwarzer Brandrauch in Hamburg-Schnelsen sorgte am Montagabend für einen Blaulicht-Einsatz. Weil in dem Gebäude Obdachlose hausen sollen, kommt es zu einem Großeinsatz.