Maskenpflicht Foto: Marcus Brandt/dpa/Symbolbild up-down up-down Pandemie Keine wesentlichen Änderungen bei Corona-Regeln ab Oktober Von dpa | 28.09.2022, 05:49 Uhr

Ab dem 1. Oktober treten die neuen Corona-Maßnahmen nach dem geänderten Infektionsschutzgesetz des Bundes in Kraft. Auch in Hamburg wird es deshalb eine neue Eindämmungsverordnung geben - viel kürzer und in puncto Einschränkungen ohne große Änderungen.