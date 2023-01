Schwäne von der Geflügelpest betroffen Foto: Marcus Brandt/dpa/Archivbild up-down up-down Tiere Keine weiteren Fälle von Vogelgrippe bei Alsterschwänen Von dpa | 31.01.2023, 14:50 Uhr

Nach dem Ausbruch der Vogelgrippe bei den traditionsreichen Alsterschwänen sind keine weiteren der Tiere an der Krankheit verendet. Die Zahl der gestorbenen Schwäne liege weiterhin bei 19, teilte eine Sprecherin des Bezirksamts am Dienstag mit. Am Mittwoch vergangener Woche ist demnach der bislang letzte Fall im Schwanenbestand gefunden worden. Insgesamt habe sich die Zahl der von Vogelgrippe betroffenen Wildvögel im Hamburger Stadtgebiet seitdem um drei auf 39 erhöht.