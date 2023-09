Soziales Keine Verteilaktionen für Obdachlose am Hauptbahnhof Von dpa | 15.09.2023, 10:19 Uhr | Update vor 1 Std. Hamburger Hauptbahnhof Foto: Georg Wendt/dpa/Archivbild up-down up-down

Der Bezirk Hamburg-Mitte will keine Verteilaktionen für Obdachlose am Hauptbahnhof mehr zulassen. Initiativen, die Obdachlose vor dem Bahnhof etwa mit Schlafsäcken oder Lebensmitteln versorgen, forderte Bezirksamtschef Ralf Neubauer (SPD) am Freitag auf, künftig darauf zu verzichten. „Wir sehen dafür derzeit weder einen Bedarf, denn es gibt rund um den Hauptbahnhof eine große Zahl an Angeboten, insoweit erleben wir dort derzeit eher eine Überversorgung“, sagte er. Zudem halte man den Hauptbahnhof, der täglich von einer halben Million Menschen angesteuert werde, nicht für den richtigen Ort dafür. Zuerst hatte der NDR darüber berichtet.